لتحسين الهضم.. 5 نصائح لتخفيف الغازات والانتفاخ وتحسين صحة الأمعاء

كتبت إيناس البنا

يعاني الكثير في بعض الأوقات من الانتفاخ والغازات خاصة عند اتباع عادات أكل غير صحية أو غير منتظمة أو تناول الوجبات السريعة، مما يسبب الانزعاج والألم في بعض الأحيان.

وفقا لموقع " timesnownews"، عما يمكنك وما يجب أن تأكله عندما تريد عمومًا (عندما يكون كل شيء على ما يرام مع معدتك) أن تعمل من أجل نظام هضمي جيد، عندما تكون على ما يرام وتكون مستعدًا للعمل على تعزيز قناة الوقود في جسمك.

فيما يلي بعض النصائح الحديثة التي يمكنك إضافتها إلى تلك الحكمة العائلية التي ستساعدك على تخفيف الغازات ، يزيد من بكتيريا الأمعاء الجيدة ويحسن صحتك العامة، لا أكثر إسهال وإمساك والحموضة وعسر الهضم.

1. تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة أقل من الفركتوز:

الفاكهة منخفضة الفركتوز يسهل على جسمك تحملها وتقليل خطر إنتاج الكثير من الغازات والانتفاخ، إذن، ما هي الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر؟ الفواكه مثل الجريب فروت والتفاح والعليق والفراولة والتوت تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، بينما تحتوي المانجو والكرز والبطيخ والموز والعنب على نسبة عالية نسبيًا من السكر الطبيعي، بالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا لفيتامين ج والألياف، فإن ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 8 جرام من السكر.

2. تناول الكثير من الحبوب الكاملة:

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 3 حصص على الأقل من الحبوب الكاملة يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرًا بنسبة 20٪ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من حصة واحدة في اليوم.

تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامين هـ والزنك والنياسين والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة العين بشكل عام، يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالشبع ، لذلك يأكل أقل، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية - وهي خطوة جيدة نحو فقدان الوزن.

3. الخضروات الورقية والفاكهة النيئة:

أي نوع من الخضار ذات الأوراق الخضراء والورقية ، مثل السبانخ واللفت والسلق ، هي أيضًا مصادر ممتازة للألياف، تساعد الفيتامينات C و K و A وحمض الفوليك الموجودة فيها على الهضم ، كما يساعد السكر الموجود بها البكتيريا "الجيدة" في أمعائك على النمو ، مما يحسن ميكروبيوم أمعائك.

4. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

تُعرف البروبيوتيك في شكل الطعام أيضًا باسم" الأطعمة الوظيفية "وهي تزيد من تنوع فلورا الأمعاء في الأمعاء الغليظة، فعند تناولها ،" تتنافس "البكتيريا الحية ضد الميكروبات التي يحتمل أن تسبب الأمراض في الجهاز الهضمي لمحاولة منع آثارها الضارة، تعمل البكتيريا الجيدة في الأمعاء على تثبيط الحساسية والحساسية ، وتدعم جهاز المناعة ، وتقليل الالتهاب.

5. شرب المزيد من الماء:

يساعد الماء على طرد السموم من الجهاز الهضمي وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، فعندما تأكل أطعمة غنية بالألياف أو تمارس الرياضة بكثرة ، يجب أن تزداد كمية الماء التي تتناولها، يوصي الخبراء عمومًا أن يشرب البالغون حوالي 6-8 أكواب من الماء كل يوم.