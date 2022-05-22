اليوم السابع
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كيف تقوم بإجراء تحاليل المخدرات في المعامل المركزية؟ الصحة توضح

الأحد، 22 مايو 2022 11:44 ص
كيف تقوم بإجراء تحاليل المخدرات في المعامل المركزية؟ الصحة توضح الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة الكشف عن تعاطى المخدرات مؤكدة أن المعامل توفر خدمات بجودة ودقة عالية .
 
وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أنه يجب متابعة الأطفال والشباب بشكل دورى للاطمئنان علي صحتهم وتابعت : جميع التحاليل تجرى في سرية تامة وهناك دقة وحيادية في العمل وقالت : لدينا أحدث أجهزة في مصر للكشف عن المخدرات ونتائجها لا تخطئ أبدا .
 
 
وأضافت الدكتورة نانسى الجندى أنه بعد الكشف عن التعاطى يتم وضع برنامج مكثف للعلاج والرعاية الصحية حيث يتم تقديم الحالات للمستشفي للرعاية والمتابعة حتى تمام الشفاء .
 
 
وأوضحت أن الدولة تقدم كافة سبل الدعم للراغبين في التعافي من الإدمان مؤكدة أن سعر التحاليل لا يقارن مطلقا بما يتم دفعة في معامل القطاع الخاص .
 
 

الصحة

المعامل المركزية

المخدرات

المتعافين من الادمان


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