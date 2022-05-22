كيف تقوم بإجراء تحاليل المخدرات في المعامل المركزية؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة الكشف عن تعاطى المخدرات مؤكدة أن المعامل توفر خدمات بجودة ودقة عالية .

وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أنه يجب متابعة الأطفال والشباب بشكل دورى للاطمئنان علي صحتهم وتابعت : جميع التحاليل تجرى في سرية تامة وهناك دقة وحيادية في العمل وقالت : لدينا أحدث أجهزة في مصر للكشف عن المخدرات ونتائجها لا تخطئ أبدا .

وأضافت الدكتورة نانسى الجندى أنه بعد الكشف عن التعاطى يتم وضع برنامج مكثف للعلاج والرعاية الصحية حيث يتم تقديم الحالات للمستشفي للرعاية والمتابعة حتى تمام الشفاء .