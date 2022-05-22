اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تحافظ على دورة تبريد سيارتك صيفا؟ اعرف فى 7 معلومات

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 ص
كيف تحافظ على دورة تبريد سيارتك صيفا؟ اعرف فى 7 معلومات محرك سيارة ارشيف
كتبت : أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجب مراعاة دورة التبريد فى السيارة، والحفاظ عليها، خاصة مع دخول فصل الصيف، منعا لحدوث أي مضاعفات قد تؤدي إلى خطر على محرك السيارة، لذا يجب الحرص كل الحرص على تغيير زيت المحرك في موعده المحدد، وذلك للحفاظ على أجزاء المحرك من التلف بفعل الاحتكاك والتآكل.
 
1 - يجب التأكد من حماية التوصيلات الكهربائية وان تكون معزولة جيدا بتغطيتها بكيس بلاستيكي .
 
2 - وفي حالة غسل مبرد السيارة يجب الحذر ويوصي بفتي مخصوص يكون علي دراية بطريقة التنظيف الافضل .
3 -  يجب التأكد من ذلك عن طريق التقاط الماء في وعاء زجاجي والبحث عن الرواسب  .  
 
4 - لابد من الغسل العكسي للرادياتير وذلك من خلال قلب الريداتير نفسه الذي تم إزالته ووضعه في النهاية بحيث يمكن شطفه في الاتجاه العكسي للتدفق الطبيعي .
 
5 - يجب فحص فلاتر الهواء والزيت والبنزين بشكل مستمر وتغييرها في حالة تلفها أو تعرضها للانسداد، فهي من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله ولها دور كبير في التأثير علي ازاي تكييف السيارة  .
 
6 - وأخيرا وليس اخرا يجب ملاحظة درجة حرارة المحرك لأن عمر المحرك يعتمد على كفاءة دورة التبريد فى التخلص من حرارة المحرك للوقود بسرعة ومعدل مناسب لتشغيل المحرك فى درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 70: 90 درجة مئوية.
7 -  حيث إن تشغيل المحرك فى درجة حرارة مرتفعة تسبب غليان الماء وفقده وتوقف سريانه وتشغيله فى درجة منخفضة يسبب عدم كفاءته وفقد قوته ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ علي كفاءة الريداتير .
 
 

دورة التبريد

نظافة الريداتير

نظافة السيارات

تكييف السيارات


الموضوعات المتعلقة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 20 مايو 2022 10:00 ص

اعرف حركة السيارات بالطريق الدائرى الرابط بين محافظات القاهرة الكبري.. لايف

الأحد، 15 مايو 2022 09:48 ص

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات فى شوارع القاهرة والجيزة

السبت، 14 مايو 2022 10:00 ص

المرور يجرى تحويلات لحركة السيارات بمدينة نصر لمدة 3 أيام لإنشاء كوبرى

الجمعة، 13 مايو 2022 12:44 ص

بث مباشر.. حركة السيارات بالدائرى الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى

الأربعاء، 11 مايو 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة