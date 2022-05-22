كيف تحافظ على دورة تبريد سيارتك صيفا؟ اعرف فى 7 معلومات

كتبت : أمانى سمير

يجب مراعاة دورة التبريد فى السيارة، والحفاظ عليها، خاصة مع دخول فصل الصيف، منعا لحدوث أي مضاعفات قد تؤدي إلى خطر على محرك السيارة ، لذا يجب الحرص كل الحرص على تغيير زيت المحرك في موعده المحدد، وذلك للحفاظ على أجزاء المحرك من التلف بفعل الاحتكاك والتآكل.

1 - يجب التأكد من حماية التوصيلات الكهربائية وان تكون معزولة جيدا بتغطيتها بكيس بلاستيكي .

2 - وفي حالة غسل مبرد السيارة يجب الحذر ويوصي بفتي مخصوص يكون علي دراية بطريقة التنظيف الافضل .

3 - يجب التأكد من ذلك عن طريق التقاط الماء في وعاء زجاجي والبحث عن الرواسب .

4 - لابد من الغسل العكسي للرادياتير وذلك من خلال قلب الريداتير نفسه الذي تم إزالته ووضعه في النهاية بحيث يمكن شطفه في الاتجاه العكسي للتدفق الطبيعي .

5 - يجب فحص فلاتر الهواء والزيت والبنزين بشكل مستمر وتغييرها في حالة تلفها أو تعرضها للانسداد، فهي من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله ولها دور كبير في التأثير علي ازاي تكييف السيارة .

6 - وأخيرا وليس اخرا يجب ملاحظة درجة حرارة المحرك لأن عمر المحرك يعتمد على كفاءة دورة التبريد فى التخلص من حرارة المحرك للوقود بسرعة ومعدل مناسب لتشغيل المحرك فى درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 70: 90 درجة مئوية.

7 - حيث إن تشغيل المحرك فى درجة حرارة مرتفعة تسبب غليان الماء وفقده وتوقف سريانه وتشغيله فى درجة منخفضة يسبب عدم كفاءته وفقد قوته ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ علي كفاءة الريداتير .