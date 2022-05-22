كندا تعلن عن 6 إصابات بجدري القرود 5 بمونتريال وواحدة في تورنتو

كتب أحمد عرفة

أعلنت كندا عن 6 إصابات بجدري القردة 5 في مونتريال وواحدة في تورنتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد رؤساء منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة تهديد جدري القرود مساء أمس، حيث أصبحت هولندا الدولة الــ 12 التي تعلن عن حالات الإصابة، على الرغم من أنه لم يتم تشخيص أي من مرضاه بشكل نهائي.

اعترف هانز كلوج المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، بأنه قلق من أن انتشار جدري القرود والذى سوف يتزايد خلال أشهر الصيف، كما حذر من أنه من المحتمل أن يكون انتقال العدوى "مستمرًا لبعض الوقت".