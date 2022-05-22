قرعة حج الجمعيات.. التضامن تكشف عن المحافظات الأكثر تسجيلا العام الحالى

كتب ـ محمود راغب

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، عن المحافظات الأكثر تسجيلا لطلبات الحج هذا العام، حيث تأتى كما يلى: محافظة القاهرة 1753، الجيزة 1203، البحيرة 901، الدقهلية 900، المنوفية 881، الشرقية 827.

وأشار مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن إجمالي طلبات الحج هذا العام بلغت 17766 من 2598 جمعية 7817 للذكور و9949 للإناث.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.