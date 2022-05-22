قبل التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية.. 9 شروط مش هتعرف تسحب الملف بدونها

كتب عبد الله محمود

حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعة 2021، موعد سحب الملفات أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى الجامعات، والتسجيل على الموقع الإلكترونى للنيابة في الفترة من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو، وذلك مقابل مبلغ 700 جنيه يتم دفعها عن طريق "فيزا كارد"، على أن يكون الرصيد الموجود بها أكثر من المبلغ المحدد لسحب الملف، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

ووضعت النيابة الإدارية إرشادات عامة لكل من يرغب في سحب وتقديم الملف للمسابقة، كالتالي:

1 _ كتابة الإسم رباعى باللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومى، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الإسم بعد إدخاله.

2 _ كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بصورة دقيقة وصحيحة وسليمة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومى، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومى بعد إدخاله.

3 _ التأكيد على ضرورة ادخال البريد الالكترونى بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث أن البريد الالكترونى هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

4 _ كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة " محافظة الإقامة _ قسم شرطة الإقامة" ورقم العقار وأسم الشارع المقيم به.

5 _ تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة "انجليزى _ فرنساوى _ عربى "، من واقع شهادة التخرج، حيث أنه حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخاله.

6 _ كتابة المجمةع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلى من واقع شهادة التخرج، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.

7 _ تحديد سنة التخرج بكل دقة، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد إدخاله.

8 _ استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفاحات مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصةة عبارة "لا يوجد".

9 _ طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق، يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد "5 نسخ"، والتوقيع على كل ورقة من الــ5 نسخ.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.