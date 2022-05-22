قافلة طبية مجانية تخدم 1813 مواطنا بكفر الزيات في الغربية

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية كبرى إلى قرية منشأة سليمان بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحى داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1813 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.