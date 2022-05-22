طلاب جامعة جنوب الوادى فى زيارة للمشروعات القومية بأسوان

قنا - صابر سعيد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي، زيارة للمشروعات القومية التنموية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحافظة أسوان فى شهر ديسمبر الماضى، وذلك تحت رئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الطلاب مصنع كيما أسوان 2، إلى جانب زيارة مدينة أسوان الجديد، ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان ضمن خطة الزيارة إلي محافظة أسوان، وللاطلاع علي تلك المشروعات التي افتتاحها الرئيس.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بما تحقق من مشروعات قومية بمختلف محافظات الجمهورية بشكل عام وفى محافظات الجنوب بشكل خاص، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال 8 سنوات في عهد الرئيس السيسى لم تشهده المحافظات طوال العهود السابقة.

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الزيارة تأتى فى إطار رفع الوعى لدى الشباب بأهمية المشروعات القومية التى تحققت على أرض الواقع فى زمن قياسي بفضل الإرادة الحقيقية من جانب القيادة السياسية لتنمية كل المحافظات، وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.