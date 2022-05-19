جامعة جنوب الوادى تنظم ندوة بعنوان "جوازها قبل 18 سنة يضيع حقها"

قنا ـ صابر سعيد

نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان "جوازها قبل 18 سنة يضيع حقها"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق رؤيه مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محور العدالة والتنمية وبناء الإنسان.

حاضرت فى الندوة مرفت محمد، مدير إدارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا، والتى تناولت الزواج المبكر وأسبابه وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية على الذكور والإناث فى سن مبكر، ودور وزارة التضامن فى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، كما نوهت إلى ضرورة الإبلاغ عند وجود حالة زواج مبكر.

وأشارت الدكتورة هالة على محمد، المدرس بكلية الآداب قسم الاجتماع والمنسق الفني لبرنامج مودة بالجامعة، إلى الدور الملموس لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة فى نشر الوعى وتأهيل ذوى الهمم والمساعدات المالية والمعنوية والمنح المقدمة من الوزارة لطلبة الجامعة، وكذلك فى تأهيل الشباب للزواج وإلى برنامج مودة ودوره بين الشباب الجامعى.

وتحدثت نورا عارف أبو بكر، منسق وزارة التضامن الاجتماعى ومدير وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، عن مشروع وحدات التضامن الاجتماعى والخدمات التى تقدمها للطلب تحت محاور وزارة التضامن الثلاثة " الحماية - الرعاية – التنمية" من مساعدات مادية ومعنوية للطلبة.