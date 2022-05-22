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طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية

الأحد، 22 مايو 2022 09:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث يؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.
 
ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.
 
 

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