اليوم السابع
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طرح وحدات إدارية ومحال وصيدليات للبيع بالمزاد بمدينتي طيبة وناصر الجديدتين

الأحد، 22 مايو 2022 10:37 ص
طرح وحدات إدارية ومحال وصيدليات للبيع بالمزاد بمدينتي طيبة وناصر الجديدتين وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة،  أنه تم طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م٢ : 66م٢)، و10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م٢ : 99 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 12/6/2022، مضيفاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.
 
وفي ذات السياق، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة،  عن طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (13م٢ : 67 م٢) بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول، وكذا بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي ، بجانب طرح 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (54 م٢ : 57م٢) بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 13/6/2022، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

طرح وحدات

هيئة المجتمعات العمرانيه


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