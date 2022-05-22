ضبط شاب بالشرقية نشر إجابات امتحانات الإعدادية أثناء انعقاد اللجان

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على "س م ج" 20 عاما طالب بكلية الحقوق، ومقيم منيا القمح، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقناة على تطبيق تليجرام باسم شاومينج لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية، وقيامه بنشر إجابات الأسئلة للشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان.

وضبط بحوزته هاتف محمول عثر بداخله على آثار نشره للإجابات، وتم التحفظ على الطالب والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3832 إدارى منيا القمح لسنة 2022، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، لهذا العام يبلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.