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جروبات الغش الإلكترونى تنشر أسئلة الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة

الأحد، 22 مايو 2022 09:31 ص
جروبات الغش الإلكترونى تنشر أسئلة الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد بدء لجنة الامتحان، حيث تضمن الامتحان 4 أسئلة، كما تداولت جروبات الغش أيضا أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات أخرى.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدى للغش ومحاسبة الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.
 
وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث يؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.
 
ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.
 
 
 

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