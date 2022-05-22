ضبط المتهمين بالتسبب في سقوط شاب من الطابق الثالث في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتسبب في سقوط شاب من الطابق الثالث بالدقي، بسبب خلافات مالية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بكسور وجروح متفرقة نتيجة سقوطه من علو.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الدقي، أن 3 أشخاص، تشاجروا مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، ومطالبته بسداد مبلغ مالي، وخلال النشاجر معه سقط المجني عليه من الطابق الثالث مما أسفر عن إصابته.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل، مفتش المباحث الجنائية من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.