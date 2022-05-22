شنغهاى تعيد فتح بعض وسائل النقل العام

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن السلطات أعادت فتح أربعة من الخطوط العشرين و 273 مسارًا للحافلات، والتي كانت قد أغلقت بعضها في أواخر مارس الماضي، والبعض الآخر في وقت لاحق، على الرغم من استمرار الخدمة المتقطعة بعدد محدود من التوقفات.



وجاءت إعادة فتح الخطوط رغم استمرار حالة التأهب القصوى وعدم السماح لمعظم السكان بمغادرة منازلهم وتشديد القيود في أجزاء من المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصين، حيث احتاج المسافرون في وقت مبكر من اليوم إلى أسباب قوية للسفر.



وأدى إغلاق شنغهاي والقيود المفروضة على مدن أخرى إلى تضرر الاستهلاك والإنتاج الصناعي وقطاعات أخرى من الاقتصاد الصيني على مدار الأشهر الماضية، مما دفع صناع السياسة إلى تعهدات بدعم أكثر المناطق تضررا.



وتتوقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، رفع الإغلاق على مستوى المدينة والعودة إلى الحياة الطبيعية بحلول أول يونيو المقبل، على أن تظل معظم القيود المفروضة على الحركة سارية حتى نهاية الشهر الجاري.