اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 09:35 ص
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شاهد التصور النهائي لأعمال تطوير طريق المطار بالغردقة.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 09:00 ص
شاهد التصور النهائي لأعمال تطوير طريق المطار بالغردقة.. صور التصور النهائي لتطوير طريق المطار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن اجراء عملية تطوير لطريق المطار بمدينة الغردقة بتكلفة تجاوزت الـ 73 مليون جنيه ، حيث يعد طريق المطار من الطرق الهامة والرئيسية في مدينة الغردقة والذي يربط اغلب مناطق مدينة الغردقة وخاصة السياحية منها ..تعرف علي اهم المعلومات عن عملية التطوير للطريق والتصور النهائي له في المعلومات الاتية
 
- تبلغ تكلفة أعمال التطوير بطريق المطار قرابة 73 مليون جنيه بطول 6 كيلو متر
 
- تبدأ أعمال التطوير من ميدان سعد حويدق وحتى مول سينزو جنوب مدينة الغردقة  
 
- تشمل أعمال التطوير أعمال التشجير وتكسية أرضيات بالحجارة الملونة المختلفة  
 
- تشمل أعمال التطوير عمل خط رى وانشاء خزان مياه بسعة 600 متر مكعب 
 
وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن طريق المطار أحد الطرق الحيوية والهامة حيث يمر به السائحين والزائرين من المحافظات الأخرى، مما يعطى انطباع اولى عن المدينة، مؤكده علي إنهاء عملية تطويره وتجميله، في أسرع وقت ممكن ليكون عنوان مميز لمدينة سياحية هامة كالغردقة.
 
أعمال التطوير الفعلية
أعمال التطوير الفعلية

التصور النهائي لتطوير طريق المطار
التصور النهائي لتطوير طريق المطار

تطوير طريق المطار بالغردقة
تطوير طريق المطار بالغردقة

تطوير طريق المطار
تطوير طريق المطار

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

صور النهائية لأعمال التطوير
صور النهائية لأعمال التطوير

 


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