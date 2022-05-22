شاهدة عيان تروي كواليس جريمة قتل مواطن لزوجته في المنيب.. فيديو

"موتها قدامي وقالي لو صوتي هقتلك"، هكذا تحدثت شاهدة عيان على جريمة قتل مواطن لزوجته في المنيب بمحافظة الجيزة، مؤكده أن المتهم قتلها بدماء باردة أمام الجميع.

وأضافت الشاهدة في حديثها لـ"اليوم السابع"، الضحية كانت طيبة ومحبوبة للجميع، وتعمل ليل نهار للانفاق على بناتها وزوجها إلا أنه غدر بها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث تركت مسكن الزوجية واقامت بمسكن أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى، مما دقعه للاعتداء عليها بسكين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب رفض الزوجة العودة لمسكن الزوجية بعد أن تركته وأقامت لدى أسرتها، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.