اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 03:42 م
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سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى عمارة سكنية بالغربية دون وقوع إصابات.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 03:03 م
سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى عمارة سكنية بالغربية دون وقوع إصابات.. صور سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى برج سكنى بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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شهد الطريق الدائري المحلة المنصورة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية سقوط برج تقوية إحدى شبكات المحمول أعلى سطح برج سكنى بنطاق حى أول المحلة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان أهالى المنطقة قد فوجئوا بسقوط برج التقوية والمثبت أعلى برج سكنى بالطريق الدائرى، الأمر الذى أثار قلق السكان خشية سقوط أجزاء منه على المارة بالشارع.

وتسبب سقوط البرج فى حدوث تلفيات فى غرفة تحكم الاسانسير الخاص بالعمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت شرطة النجدة بالمحلة بلاغا بسقوط برج تقوية شبكة محمول اعلى برج سكنى دون وقوع إصابات.

 

سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى برج سكنى (3)
 
سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى برج سكنى (4)
 
سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى برج سكنى (1)
 
سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى برج سكنى (2)

محافظة الغربية

المحلة

سقوط برج تقوية شبكة محمول بالمحلة

حى اول المحلة


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