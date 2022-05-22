سقوط برج تقوية شبكة محمول أعلى عمارة سكنية بالغربية دون وقوع إصابات.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهد الطريق الدائري المحلة المنصورة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية سقوط برج تقوية إحدى شبكات المحمول أعلى سطح برج سكنى بنطاق حى أول المحلة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان أهالى المنطقة قد فوجئوا بسقوط برج التقوية والمثبت أعلى برج سكنى بالطريق الدائرى، الأمر الذى أثار قلق السكان خشية سقوط أجزاء منه على المارة بالشارع.

وتسبب سقوط البرج فى حدوث تلفيات فى غرفة تحكم الاسانسير الخاص بالعمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت شرطة النجدة بالمحلة بلاغا بسقوط برج تقوية شبكة محمول اعلى برج سكنى دون وقوع إصابات.