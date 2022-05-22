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رئيس وزراء بولندا يطالب النرويج بتقاسم أرباح صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا

الأحد، 22 مايو 2022 07:45 م
رئيس وزراء بولندا يطالب النرويج بتقاسم أرباح صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا النفط
كتب أحمد عرفة

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طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، النرويج، بضرورة تقاسم أرباح صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس الوزراء البولندي، إن أرباح النرويج الإضافية من النفط والغاز، ستتجاوز مائة مليار يورو، متابعا: أصدقائي النرويجيين الأعزاء، هذا ليس عدلا، فعلى النرويج أن تشارك على الفور أرباحها من بيع النفط والغاز، وتقييم الحصول على أرباح إضافية من موارد الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

 

وفى وقت سابق وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 أغسطس المقبل.

 

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تمرير القرار في البرلمان بالأغلبية المطلقة.

 

وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك .. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل .. وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.

 

 


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