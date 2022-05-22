رئيس جامعة طنطا يتسلم درع المؤتمر العلمى الأول لـ«كلية الزراعة»

الغربية عادل ضرة

سلم الدكتور محمد السيد،عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، مساء اليوم، الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، درع المؤتمر العلمى السنوى الأول والذى نظمته كلية الزراعة بعنوان "تطبيقات التقنيات الحديثة فى الزراعة"، الأربعاء الماضى، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر العلمى السنوى الأول والذى نظمته كلية الزراعة قد شهد إقبالا كبيرًا وتفاعلًا من جانب الأساتذة المتخصصين المشاركين من الجامعات ومراكز البحوث، من خلال التوصيات التى أعلنها المؤتمر فى جلسته الختامية.

من جانبه أشار الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، إلى أن جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى الآن تعيش نهضة تعليمية وبحثية غير مسبوقة على مستوى العملية التعليمية والبحثية جعل الجامعة تتبوأ مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عبر جلساته المختلفة 6 محاور رئيسية تضمنت علوم الأراضى والمياه، علوم الهندسة الزراعية، العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، علوم الإنتاج الحيواني، علوم المحاصيل، وعلوم البساتين، بمشاركة نخبة متميزة من كبار العلماء داخل مصر وخارجها.