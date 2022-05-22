رئيس الوزراء العراقى يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير مرافق الذكاء الصناعي

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اهتمام حكومة بغداد بتطوير مرافق "الذكاء الاصطناعي" ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال، فضلاً عن تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطور الحديث.



جاء ذلك لقائه اليوم الأحد العالم العراقي الدكتور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وأشاد الكاظمي - خلال اللقاء - بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الدكتور الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية.



من جانبه، أثنى الدكتور الجميلي على البرامج الحكومية التي تسعى إلى ترسيخ رعاية المبدعين ودعمهم وتنمية دورهم في التنمية المستدامة.