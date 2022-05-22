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ديلى ميل: ملكة بريطانيا وأفراد العائلة يفتحون أبوابهم سرا أمام لاجئى أوكرانيا

الأحد، 22 مايو 2022 10:28 ص
ديلى ميل: ملكة بريطانيا وأفراد العائلة يفتحون أبوابهم سرا أمام لاجئى أوكرانيا الملكة اليزابيث
كتب: إيهاب محمد

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قال تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية، وأفراد العائلة الملكية فتحوا أبوابهم سرا أمام اللاجئين الأوكرانيين الفارين من وطنهم، حيث تقول مصادر بالقصر، إن عددا من الأعضاء تعهدوا بأداء دورهم بعد أن تأثروا بالأحداث المأساوية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

الملكه اليزابيث ولاجئين اوكرانيا
الملكه اليزابيث ولاجئين اوكرانيا

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن أفراد العائلة الملكية قدموا أيضًا تبرعات نقدية كبيرة، لكنهم يصرون على أنهم يريدون الحفاظ على جهودهم للمساعدة في طي الكتمان، ويأتى هذا فيما وصل ما يقرب من 54000 لاجئ بموجب مخطط الحكومة، مع انضمام أفراد العائلة الملكية الآن إلى السياسيين وكبار رجال الأعمال وأعداد ضخمة من البريطانيين الآخرين في عرض إيواء ستة ملايين شخص يفرون بشكل يائس من الجنود الروس.

ويصر قصر باكنجهام، على أن أفراد الأسرة يعملون في عدد من المشاريع، لكنه رفض الخوض في تفاصيل خطة استقبال اللاجئين، وفقًا لصحيفة إكسبرس.

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

وأظهرت الملكة نفسها دعمها مؤخرًا من خلال ارتداء الأصفر والأزرق الشهير في أوكرانيا، بينما طلبت الزهور إلى قلعة وندسور بنفس اللونين، وقال مصدر ملكي رفيع: "هذه الأشياء لا تحدث بالصدفة".

يأتي ذلك بعد أن عرض الأمير هاري وميجان ماركل، أيضًا، دعمًا عامًا، وأشادوا بشجاعة الفريق الأوكراني في حفل افتتاح ألعاب Invictus الشهر الماضى، حيث صرحت دوقة ساسكس: "سلافا أوكراني! (المجد لأوكرانيا!)"، وقال الدوق إنه يأمل أن تخلق الألعاب فرصة للعالم للظهور بشكل أفضل لبلد أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، ظهرت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، مؤخرًا وهي تقاوم دموعها بشأن الأزمة الأوكرانية عند زيارتها للمركز الثقافي الأوكراني في لندن، جنبًا إلى جنب مع زوجها الأمير ويليام، دوق كامبريدج، الذى قال: "نحن جميعًا ورائك" - فى إشارة لدعم أوكرانيا.


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