اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 02:11 م
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تنفيذ 8344 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

الأحد، 22 مايو 2022 01:44 م
تنفيذ 8344 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، تكثيف الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد مسيرة التنمية لبناء"الجمهورية الجديدة" التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مضيفا أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية للأهالي.

 وأشار محافظ البحيرة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز  44 مليار جنيه بمراكز " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940تابعا.

ووجه محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية  بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات وتنفيذها فى مواعيدها المقررة طبقا للمواصفات القياسية.

 

 


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