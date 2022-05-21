رفع 192 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز خلال حملة رقابية بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 192 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

وتضمنت الحملات الرقابية 117 حالة إشغال طريق بدمنهور بنطاق شوارع "عرابي - مشتل كرم - سيدي عمر - عبد السلام الشاذلي - الراهبات - المحطة - الجيش أرض ادمون".

كما تضمنت الحملات رفع 60 حالة إشغال مخالف بالدلنجات و15 حالة برشيد ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

يذكر أن إدارة المرور بالبحيرة بقياده العقيد محمد عبد اللطيف سليم قد شنت حملات مرورية مكثفة بالمدن والطرق الرئيسية

وأسفرت الحملات عن ضبط 217 مركبة لمخالفة السير في الممنوع منها عدد "98 تـروسیکل - 22 توك توك - 36 موتوسيكل - 61 سيارة “وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.