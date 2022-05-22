تقرير: أكثر من 420 ألف طفل شهريا يعالجون من مشاكل الصحة العقلية ببريطانيا

كتب محمد جمال

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صادما عن عدد الأطفال التى يتم علاجهم شهريا من مشاكل الصحة العقلية، حيث سلطت الضوء على أن أكثر من 400000 طفل وشاب شهريًا يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وهو أعلى رقم مسجل، مما أدى إلى تحذيرات من أزمة غير مسبوقة في رفاهية الأطفال دون سن 18 عامًا.

وأكد الخبراء إن فيروس كورونا، أدى إلى تفاقم مشاكل خطيرة مثل القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين الأطفال فى سن المدرسة، حيث أظهرت أحدث أرقام NHS أن أعداد الأطفال والشباب المضطربون في إنجلترا الذين يخضعون للعلاج أو ينتظرون بدء الرعاية - وصلت إلى 420314 في فبراير ، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيلات فى عام 2016.



الجارديان

وبحسب الصحيفة، ارتفع الإجمالي بمقدار 147.853 منذ فبراير 2020 ، بزيادة قدرها 54٪ ، وبنسبة 80.096 عن العام الماضي وحده ، قفزة بنسبة 24٪. كان حصيلة يناير البالغة 411132 حالة هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 400 ألف حالة.

بدوره قال أولي باركر ، رئيس الشئون الخارجية فى Young Minds: "هناك أزمة غير مسبوقة في الصحة العقلية للشباب والأطفال ، كما يتضح من هذه الأعداد القياسية من الشباب الذين يحتاجون إلى مساعدة "يخبرنا العدد القياسي للأطفال والشباب الذين يتلقون الرعاية أن الأزمة في الصحة العقلية للشباب هي موجة تنفجر الآن."

في حين أنه كان من الإيجابى أن المزيد والمزيد من الأطفال دون سن 18 عامًا يتلقون الدعم النفسى ، قال ، "إن ارتفاع عدد الشباب الذين يطلبون المساعدة لا هوادة فيها ولا يمكن تحملها. على مدى العامين الماضيين ، حيث عانى الشباب من العزلة ، وتعطيل تعليمهم ، وتراجع الوصول إلى الدعم ، بما في ذلك من المستشارين والأطباء العامين. كل هذه الأشياء أثرت بشكل كبير على صحتهم العقلية ، لكن هذه الأرقام ليست سوى قمة جبل الجليد وستستمر في الارتفاع ".

وقال إن العديد من الشباب وصلوا إلى نقطة الأزمة قبل أن يتمكنوا من الحصول على العلاج الذي يحتاجونه.

وجدت دراسة استقصائية لرؤساء المدارس والموظفين الآخرين أجراها Place2Be والرابطة الوطنية لمديري المدارس والتي نُشرت في فبراير أن الغالبية العظمى قد شهدت زيادات في مشاكل الصحة العقلية بين التلاميذ منذ بداية العام الدراسي ، بما في ذلك تدني احترام الذات (86٪) والاكتئاب (76٪) واستمرار الشعور بالغضب (68٪).

وقالت كلير مردوخ ، مديرة الصحة العقلية الوطنية في إنكلترا NHS: "أثر الوباء حتماً على الصحة العقلية للأمة ، مع وصول عدد أكبر من الشباب إلى خدمات NHS أكثر من أي وقت مضى، حيث تم علاج ثلث الأطفال في فبراير من هذا العام مقارنة بشهر فبراير 2020. "

وقالت إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية استجابت من خلال توسيع فرق الصحة العقلية في 4700 مدرسة وكلية وإنشاء خدمات دعم عبر الهاتف لأزمة الصحة العقلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الأعمار ، والتي تتلقى الآن 20000 مكالمة شهريًا.