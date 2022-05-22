تفحم جثة وإصابة سائق فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين، واشتعال النيران فيهما، اليوم الأحد، على الطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، وتم إخطار الإسعاف للتعامل مع الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 100 بنطاق مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وبالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين وجود جثة متفحمة نتيجة اشتعال النيران بعد الاصطدام، ومصاب نقل نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.