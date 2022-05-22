تعليم الوادي الجديد: طلاب الثانى الثانوي يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ دون شكاوى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن طلاب الصف الثانى الثانوى، أدوا إمتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية بالفترة الأولى ، ومادة الفيزياء للمجموعة العلمية والتاريخ للمجموعة الادبية بالفترة الثانية دون شكاوى .

وأكد مدير التعليم على انعقاد غرفة العمليات منذ الصباح الباكر لمتابعة إنتظام العمل ومتابعة مستمرة لحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى وبما يضمن توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات دون أي قلق .

وفي سياق متصل، ترأس وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد غرفة العمليات بالمديرية، لمتابعة أعمال الإمتحانات المعملية و العملية ( الدورالاول) لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022م ، مقسمة على دفعات .

وأكد مدير التعليم على المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وحال وجود أى مشكلات أو عوائق تعرقل سير منظومة العمل يجرى تذليلها فورا موجها الجميع بالالتزام بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع

واوضح مدير التعليم أنه تم تجهيز الإستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بالأثاث والأجهزة الكهربائية ( الثلاجات _ المبردات _ المراوح وغيرها) بالإضافة لعمليات التعقيم والتطهير بصفة يومية إستعدادا لإستقبال ضيوفها .

وأكد مدير التعليم أنه تم تشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية لاعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع



