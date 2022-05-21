تعليم الوادى الجديد: 100% نسبة الدخول على منصة اختبارات الفيزياء والفلسفة لأول ثانوى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن اليوم السبت، شهد أداء طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمادتى الفيزياء بالفترة الأولى والفلسفة والمنطق بالفترة الثانية وفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم وبلغت نسبة التسجيل على منصة الاختبار 100% بالمادتين.

وأشار إلى المتابعة المستمرة بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها عبر شبكة سكايب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للاطمئنان على دخول الطلاب الى منصة الامتحانات لحظة بلحظة ، ولم تتلق غرفة العمليات اى شكاوى او مشكلات وتسير الامتحانات بكل هدوء وانضباط موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لحسن الأداء والتكاتف لإنجاح العمل .