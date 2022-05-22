تسبب في بتر قدميها.. قطار يدهس طالبة في محطة الشيخ زايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

صدم قطار بالإسماعيلية فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة، مقيمة بالقنطرة غرب، بعد أن صدمها القطار بمحطة الشيخ زايد وتسبب في بتر قدميها الاثنتين، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، وهى في حالة خطرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بسقوط طالبة تدعى نرمين السيد محمد عزب محمد، 20 عامًا، طالبة، مقيمة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية، تحت عجلات القطار بمحطة قطار الشيخ زايد، بعد انتهاء اليوم الدراسى، وكانت في طريقها لمنزلها، فسقطت أسفل القطار وتم بتر أحد قدميها، وتم نقلها فورًا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، وفور وصولها تم بتر القدم الأخرى لتفقد قدميها الإثنين في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.