تداول 4226 طن بضائع عامة ومتنوعة و199 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم، تداول 4226 طن بضائع عامة متنوعة و199 شاحنة و5 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 16 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 4201 طن بضائع عامة ومتنوعة و151 شاحنة و2 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 25 طن بضائع عامة ومتنوعة و48 شاحنة و3 ملاكي .

وغادر ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 91 شاحنة بحمولة 2537 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 2 شاحنة بحمولة 25 طن بضائع عامة و46 شاحنة فارغة و3 ملاكي وتصدير 60 شاحنة بحمولة 1664 طن بضائع عامة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 863 راكبا بموانئها.