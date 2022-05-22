تحرير 5241 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في 5241 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل5224 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 470 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (766) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.