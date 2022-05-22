تجهيز 23 استراحة لاستقبال مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تجهيز استراحات المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم للعام الدراسي 2022/2021م، وأشارت أنه تم تجهيز عدد 23 استراحة على مستوى المحافظة، وتم نظافة وتعقيم وتطهير جميع الاستراحات، وأصبحت جاهزة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان .

وأكدت مدير المديرية على أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات، حيث تم تجهيز استراحات المعلمين على أعلى مستوى من أجل تهيئة المناخ المناسب للضيوف أثناء فترة إقامتهم بمحافظة الفيوم وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، ولفتت مدير المديرية أنها تفقدت الإستراحات وإطمأنت على تجهيزها بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة والتأكد من إعدادها إعداداً جيداً بما يليق بالمعلم مع مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات.

وأشارت مدير المديرية إلى توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من أسرّة والكهرباء والإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة للمراقبين وتتيح إقامة تليق بالمعلمين الشرفاء.

وفي سياق متصل، تفقد عدد من مديري الإدارات التعليمية مقار الاستراحات واللجان بكل إدارة تعليمية، وتم مراجعة تجهيز الاستراحات، وتجهيزها على أعلى مستوى.

وأكدت مدير المديرية، على مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

كما تابع عدد من مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مقار استراحات الدبلومات الفنية، حيث تابع مروان عطوة، مقار إستراحات إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتور عماد بليدي، مقار الاستراحات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعصام الدين نعيمي، مقار إستراحات إدارة إبشواي التعليمية، ومحمود هيبة، مقار الاستراحات بإدارة يوسف الصديق التعليمية، و مصطفى مبارك، مقار الاستراحات بإدارة إطسا التعليمية.



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