تجديد حبس عاطل قتل صديقه بسبب هاتف سرقاه بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه عقب نشوب مشاددة كلامية بينهما بسبب تقسيم ثمن هاتف مسروق.

أنهى عاطل حياة صديقه بمدينة نصر، وقتله طعنا فى جسده، بسبب الخلاف على تقسيم ثمن هاتف محمول سرقه المتهم والمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بمقتل عاطل، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه، حيث قاما بسرقة هاتف محمول واختلفا على تقسيم حصيلة بيعه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه.