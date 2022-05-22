بيطري الشرقية يحصن 189 ألفا و618 طائرا ضد الأمراض الوبائية ويعقد 202 ندوة إرشادية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الدواجن بالمديرية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر إبريل 2022م بتحصين 99 ألفا و783 طائرا بالأجر و45 ألف طائر بالحضانات و44 ألفا و835 تحصين احترازي بإجمالي تحصين 189 ألفا و618 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور وذلك بمعرفة 48 لجنة تحصين حيث قامت بالمرور على (3925) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم 202 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عقد 58 لقاء إرشادي مباشر مكتبي للمواطنين و(902) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها .



المواطنين بالأسواق 2