بلجيكا تمنح حق التصويت للشباب من عمر 16 عامًا فى الانتخابات الأوروبية

كتبت: هناء أبو العز

اعتمد البرلمان البلجيكي، إجراء يسمح للشباب بالتصويت من سن 16 في الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وسيتمكن الشباب الأوروبي المقيم في بلجيكا من التصويت ابتداءً من سن 16 في الانتخابات الأوروبية لعام 2024 ، وهو أحد مطالب "مؤتمر مستقبل أوروبا".

وقالت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن في بيان إن القرار يتعلق بشباب بلجيكيين ومواطنين من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بلجيكا.

ويتعلق الإجراء بحوالي 270.000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا في بلجيكا وما يقرب من 13.000 شاب بلجيكي تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا يعيشون في الخارج.

ووافق البرلمان البلجيكي على هذا الإجراء الذي قدمته الحكومة لتصبح بلجيكا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تخفض سن التصويت للنساء الأوروبيات بعد النمسا واليونان ومالطا.

وقالت الوزارة إن الناخبين الشباب سيتعين عليهم أولا التسجيل في السجل الانتخابي ثم "يطلب منهم التصويت". التصويت إجباري في بلجيكا.

يذكر أن التصويت في الانتخابات الأوروبية من سن 16 ، هو أحد الاقتراحات البالغ عددها 325 مقترحًا التي اعتمدها في نهاية أبريل "مؤتمر مستقبل أوروبا" الذي يطلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و يعتمد تنفيذها الآن على الدول الأعضاء.