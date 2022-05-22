مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، ببوصلة أبو سلطان اتجاه السويس، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف وتم نقل حالة خطرة إلى مستشفى فايد المركزى، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصولها المستشفى، وتم نقل 6 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم نقل 9 حالات إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل، ببوصلة أبو سلطان اتجاه السويس، بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف وتم نقل حالة خطرة إلى مستشفى فايد المركزى، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصولها المستشفى، وتم نقل 6 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم نقل 9 حالات إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.