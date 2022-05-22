انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 3 ساعات غدا لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد الإثنين الموافق 23 / 5/ 2022، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، حيث أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لجان امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف من المهندسين والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2022، وذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمتسابقين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.

واطمأن "مجاهد"، من الممتحنين على مستوى الامتحانات ومدى توافر سبل الراحة لهم، مشيدًا بانتظام أعمال الاختبارات الشفهية وانضباطها مشيرًا إلى تقسيم الممتحنين من المهندسين الى تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - مدني - تكنولوجيا المعلومات).

وأكد، أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية، لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، مشيرًا إلى إجراء الامتحانات التحريرية تمت تحت إشراف ومراقبة من الشركة القابضة في التخصصات المطلوبة.