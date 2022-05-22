انقطاع المياه عن مدينة المطرية غدًا لمدة 10 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قطع المياه عن مدينة المطرية وذلك غدًا الأثنين الموافق 2022/5/23، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب االإنقطاع لأعمال صيانة طارئة للخط المغذي لمدينة المطرية قطر 550 مليمتر بولي إيثيلين، بشارع الرياح بمدينة المنزلة، لمدة 10 ساعات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.