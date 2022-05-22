اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 02:53 م
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انطلاق احتفالية اليوم العربى لكفاءة الطاقة فى الجامعة العربية

الأحد، 22 مايو 2022 01:23 م
انطلاق احتفالية اليوم العربى لكفاءة الطاقة فى الجامعة العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلقت، اليوم الأحد، الاحتفالية العاشرة باليوم العربى لكفاءة الطاقة غدا الأحد، بمقر الأمانة تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
 
تتضمن الاحتفالية، مراسم تسليم جائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية" للفائز بالمركز الأول ، وجلسة حوارية بعنوان " كفاءة استخدام الطاقة - العوائق والفرص".
 
وأشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر إلى أهمية المناسبة باعتبارها فرصة لتعريف المواطن العربي بدور جامعة الدول العربية في رفع كفاءة قطاع الصناعة في المنطقة العربية من خلال اعتماد تقنيات أكثر كفاءة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية العربية.
 
وسوف تتناول الجلسة الحوارية، التعريف بمصادر استهلاكات الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية، وأهم إجراءات ترشيد الاستهلاك، وأهمية إعداد المنشآت لنظم إدارة الطاقة وفرص لتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في الصناعة.
 
كما تبرز الجلسة، أهمية توفر حلول وتقنيات مختلفة تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في المشاريع الصناعية؛ بما في ذلك وأسعار شرائح الكهرباء في القطاع الصناعي والتدابير اللازمة لخفض الفاتورة. 

الجامعة العربية

اليوم العربى لكفاءة الطاقة

ابو الغيط

الطاقة


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