الكمامة والعزل للمصابين ..إسبانيا تضع بروتوكولا لمكافحة "جدرى القردة"

فاطمة شوقى

اتفقت وزارة الصحة والمجتمعات المحلية في إسبانيا، على البروتوكول الواجب اتباعه للمصابين بجدري القردة (Monkeypox) والذي ينص على استخدام الكمامة والعزل للمصابين وأن المخالطين لهم يقللون من التفاعلات الاجتماعية بقدر ما ممكن ، مع ارتفاع حالات الإصابة

وأكد عالم الأوبئة والطبيب فيرناندو سيمون ، أن "انتقال جدرى القرود بين البشر كان أعلى مما كان متوقعا" مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد في إسبانيا من 30 حالة إيجابية وجميعها تقريبا تتركز في مدريد، حسبما نقلت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.

وأشار إلى أنه من ارتفاع الاختبارات الإيجابية ، فيجب توخى الحذر، حيث أنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية لتقييم كل شيء عن المرض لتقييم كل شيء".

وأشار إلى أن "جائحة كورونا لم تنته بعد ، رغم أن البيانات أفضل والوضع مختلف عما كان عليه قبل عام أو عامين، ولا أريد أن أبعث برسالة خاطئة". وأضاف: "لا يمكننا التفكير في خفض حذرنا تمامًا ، على الرغم من أننا يمكن أن نكون أكثر هدوءًا ونرى أن الأمور ليست خطيرة كما كانت من قبل".

وقامت وزارة الصحة في مدريد أمس بإغلاق ساونا بارايسو ، معتبرة أنها مصدر تفشى جدرى القرود الذى تعانى منه إسبانيا في هذه الإيام، وتم الاتفاق على الاغلاق مع المسئولين عن المبنى ، خاصة وأن ساونا بارايسو هي الأكبر والأشهر في مدريد ، وتحتوى على مرافق بمساحة 1400 مترمربع، ويمكن أن تستوعب أكثر من 100 شخص .