اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف الطبى على 1012 مواطنا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" بأسوان.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 11:56 ص
الكشف الطبى على 1012 مواطنا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" بأسوان.. صور القافلة الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، بأن القوافل الطبية على مدار يومين وشملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1012 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

القافلة الطبية (1)
 
القافلة الطبية (2)
 
القافلة الطبية (3)
 

الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة