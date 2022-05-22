الكشف الطبى على 1012 مواطنا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، بأن القوافل الطبية على مدار يومين وشملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1012 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.