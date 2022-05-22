اليوم السابع
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الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

الأحد، 22 مايو 2022 11:06 ص
الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا 100 مليون صحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الوادى الجديد والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر.  

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.   

 

 

 

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

وزاره الصحه


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