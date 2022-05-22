"القضاء الإداري" يحيل بعض قضايا إعادة التصحيح للطب الشرعى

قررت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، إحالة عدد من الدعاوى التى تطالب بإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بامتحانات البابل شيت والخاصة بأولادهم، إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كانت هذه الأوراق مزورة من عدمه.

وكان محامى أولياء الأمور، طعن أمام المحكمة بالتزوير (صلبا وتوقيعا) على كافة كراسات الإجابات فى المواد الامتحانية المطعون على نتيجتها، وكذلك الصور الخاصة بنماذج الإجابات لتلك المواد والمقدمة من قبل الخصوم "الجهة الإدارية" من وزير التربية والتعليم الفنى وآخرين.

وتابع الطعن، على أن كافة البيانات المدونة بصدر كراسات الإجابة للمواد الامتحانية والمنسوبة للطالب مدونة بخط مغاير لخط الطالب، كما أن كافة الإجابات المختارة والمدونة بكراسة الإجابة ليست هى الإجابات التى قام الطالب باختيارها ولا تخصه، وايضاً التوقيع الموجود خلف كراسة الإجابات ليس توقيع الطالب نجل الطاعن، أن كافة الكراسات الخاصة بالإجابات فى المواد الامتحانية تم اصطناعها على غرار الكراسات الصحيحة عن طريق برنامج الفوتو شوب بتركيب الجزء المدون به البيانات الخاصة بالطالب على الجزء الخاص بالإجابة المنسوبة إليه.