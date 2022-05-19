اليوم السابع
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قوافل حياة كريمة العلاجية تزور قرية الحمراوين بالقصير غدا ولمدة يومين

الخميس، 19 مايو 2022 10:00 ص
قوافل حياة كريمة العلاجية تزور قرية الحمراوين بالقصير غدا ولمدة يومين قافلة طبية - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق غدا الجمعة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير، لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالقصير ضمن مبادرة حياة كريمة بالغردقة.

ومن المقرر أن تقضي القافلة هناك يومى الجمعة والسبت، وتنتقل بعد ذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين إلى قرية أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا لمدة يومين ومنها لقرى الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب ولمدة يومين، وهو أخر مطاف القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بالبحر الأحمر في العاشر من مايو الجاري وبدأت بقرى مرسى حميرة ورأس حدربة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية للكشف الطبي على المواطنين مجانا لمدة يومين.

وانطلقت بعد ذلك للكشف الطبي لمدة يومين على مواطنى حلايب ومن حلايب انطلقت إلى قرى سراره وابو رماد ايضا بحلايب لمدة يومين 14 و15 مايو ثم قرى الشيخ الشاذلى وأبو غصون التابعة لمدينة مرسى علم لمدة يومين 16 و17 مايو، ومنها إلى مركز صحة مرسى علم يومي أمس وأول أمس، ثم قرية الحمروين بالقصير يومي 20 و21 مايو.


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