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الصحة العالمية تكشف طرق مواجهة عدوى وعلاج جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الأحد، 22 مايو 2022 10:59 ص
الصحة العالمية تكشف طرق مواجهة عدوى وعلاج جدرى القرود.. اعرف التفاصيل جدرى القرود
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أى أدوية أو لقاحات مُحدّدة متاحة لمكافحة عدوى جدري القرود ولكن يمكن مكافحته من خلال تناول أدوية علاج أعراضه.
 
وأضافت منظمة الصحة العالمية في تصريحات اليوم، أنه ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدري القرود، إلا أن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الجمهور بعد أن أُوقِف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.
 
وتابعت: تبيّن في أفريقيا أن عدوى جدري القرود تحملها أجناس كثيرة من الحيوانات التالية: السناجب المخطّطة وسناجب الأشجار والجرذان الغامبية والفئران المخطّطة والزغبات والمقدمات.

الصحة العالمية

جدرى القرود

الحيوانات

لقاح


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