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الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة بجدري القرود معظمها فى أوروبا

الأحد، 22 مايو 2022 09:34 ص
الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة بجدري القرود معظمها فى أوروبا مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف ديفيد هيمان كبيرمستشاري منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.
 
وأوضح ديفيد هيمان، رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.
 
ويعد جدرى القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا.
 
وأضاف، ينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة، موضحا إنه يتم شفاء  المصابين بجدري القرود بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع.
 
وقال العلماء، إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمرغير معتاد، وتم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.
 
وأوضح هيمان، إن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معد للغاية، وعلى سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضين للخطر وكذلك العاملون الصحيون وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري، وتم اكتشاف كثير من الإصابات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.

جدرى القرود

انتشار جدرى القرود

اصابات جدري القرود العالمية

100 اصابة مؤكدة بجدري القرود

سبب انتشار جدرى القرود

اليوم السابع بلس


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