الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة بجدري القرود معظمها فى أوروبا

كتبت أمل علام

كشف ديفيد هيمان كبيرمستشاري منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

وأوضح ديفيد هيمان، رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.

ويعد جدرى القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا.

وأضاف، ينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة، موضحا إنه يتم شفاء المصابين بجدري القرود بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وقال العلماء، إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمرغير معتاد، وتم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.