اليوم السابع
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السياحة: معاقبة 9 شركات خالفت قانون البوابة المصرية للعمرة

الأحد، 22 مايو 2022 11:21 ص
السياحة: معاقبة 9 شركات خالفت قانون البوابة المصرية للعمرة وزارة السياحة
كتب محمد أسعد

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أصدرت وزارة السياحة والآثار عدداً من القرارات الوزارية بمعاقبة 9 شركات سياحية قامت بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.
 
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.
 
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة أنه هذه الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلي لمدة عام وذلك نظراً لقيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.
 
وأكدت سامية سامي على أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة المصرية للعمرة في تحقيقها تصب في صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معاً، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بكافة الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.

وزارة السياحة والآثار

بوابة العمرة

موسم العمرة

الحج والعمرة


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