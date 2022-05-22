الرئيس الأمريكى يصل إلى اليابان فى زيارة تستمر ثلاثة أيام

وعرضت شبكة (سي إن إن) الأمريكية لقطات حية لبايدن فور وصوله إلى قاعدة "يوكوتا" الجوية في العاصمة اليابانية.



كانت شرطة العاصمة اليابانية (طوكيو) قد شددت من الإجراءات الأمنية ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى قبل ساعات من بدء بايدن زيارته للبلاد والتي تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن - خلال زيارته - بالإمبراطور ناروهيتو، ويعقد محادثات مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، كما أنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي قمة رباعية تضم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند.



وتعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات شاملة أثناء إقامة بايدن في البلاد لمنع الهجمات الإرهابية، وستشمل هذه الإجراءات استخدام الكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات للدوريات وإبقاء فريق الاستجابة للطوارئ في حالة تأهب.



وتقول الشرطة إن حركة المرور على طريق "ميتروبوليتان" السريع والطرق الأخرى في المناطق المحيطة سيتم تقييدها عندما يتحرك الرئيس الأمريكي بالسيارة.