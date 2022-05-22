الجامعة العربية تناقش تطبيق محاكاة برلمانية للشباب لتعريفهم بالعمل البرلمانى

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة (67 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمقررة يوم الاربعاء المقبل، وللدورة (45) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقدها الخميس المقبل بالقاهره حيث عقدت اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماع لها اليوم برئاسة الاردن ؛ بحضور أعضاء اللجنة الشبابية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وصرح مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الوزير مفوض فيصل غسال بأن اجتماعات اللجنة الشبابية ناقشت اليوم المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشروعات الشبابية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة، والتى سيتم عرضها على وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعهم الخميس المقبلفى الدورة ( 45 ) والتى يترأسها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف غسال فى تصريحات له فى ختام اجتماع اللجنة الشبابية المعاونة ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي من احل تعريف الشباب العربي بالعمل البرلمانى وحث الشباب فى الدول العربية على الانخراط والمشاركة فى العمل البرلمانى .

وأوضح أن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من دولة الجزائر لتشجيع المقاولاتية وحث الشباب على الاستثمار فى المقاولاتية .كما ناقشت اللجنة موضوع جائزة التميز للشباب العرببي للعام المقبل حول " الذكاء الاصطناعي " المقدم من دولة الكويت باعتبارها رائدة فى العمل الشبابي العربي مؤكدا ان دولة الكويت من الدول العربية القلائل التى تمتلك برلمانا للشباب .

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية غدا بعقد اجتماعات اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

يذكر أن اجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس وزراء الشباب والرياضة يسبقهم عقد اجتماعات اللجنة الشبابية واللجنة الرياضية واللجنة المالية لتجهيز كل التفاصيل المتعلقة بالمشروعات والتوقيتات المقترح تنفيذها بكل دولة عربية تمهيداً لعرضها على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.