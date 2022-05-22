التعليم: 4 آلاف طالب بالثانى الثانوى تأخروا فى أداء الامتحان بسبب السيستم

كتب ـ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ما يقرب من 4 آلاف طالب لم يفتح معهم سيستم الامتحانات للصف الثاني الثانوي اليوم بمادة التاريخ بمدارس اللغات، موضحة أنه حدث خطأ في إدخال بيانات الطلاب من جانب المدارس، وتم تصحيح الأمر وامتحان الطلاب، بعد مد وقت الامتحان لهم.

شكا طلاب الصف الثانى الثانوى من صعوبة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى فى امتحان مادة التاريخ خاصة فى مدارس اللغات، حيث أكد عدد من أولياء الأمور أن الطلاب تعثروا فى الدخول على سيستم الامتحان فى بداية اللجنة، موضحين أن العطل استمر وقت وبعد محاولات تكمن طلاب من الدخول على منصة الامتحان.

وانطلق الامتحان الإلكترونى فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة 70% من الأسئلة ودرجة المادة فى الفترة الثانية من زمن الامتحان.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حياله.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.